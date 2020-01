Opvallend: aanvalstrio Manchester United scoort meer doelpunten dan aanvalstrio Liverpool

Manchester United is dit seizoen aan een wisselvallig seizoen bezig. Toch is er iets opvallend: Martial, Rashford en Greenwood hebben een beter doelpuntenratio dan Salah, Firmino en Mané van Liverpool.

Dit weekend staan de twee topclubs tegenover elkaar in de Premier League. Manchester United moet naar Anfield. Liverpool is niet zeker van haar stuk, want ze hebben dit seizoen nog maar één keer punten laten liggen en het was tegen Manchester United.

Er kwam in de loop van de week ook opvallend nieuws naar buiten, want het aanvalstrio van Manchester United heeft een beter doelpuntenratio dan het aanvalstrio van Liverpool. Rashford, Martial en Greenwoord scoorden samen namelijk 39 keer. Mané, Salah en Firmino scoorden 38 keer.

Manchester United heeft natuurlijk wel in de Europa League tegen enkele kleinere ploegen moeten spelen, maar het doet niets af van de prestaties van Martial, Rashford en Greenwood. Ze hebben een enorm potentieel en de supporters hopen dat de aanvallers dankzij Bruno Fernandes (Manchester United staat heel dicht bij de Portugees) nog meer voor het doel van de tegenstander kunnen opduiken.