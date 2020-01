Invaller-spits zorgt met late goals al voor vier punten Standard: "Dit moet deugd doen voor zijn vertrouwen, want ..."

Het was nog niet het seizoen van Felipe Avenatti voor Standard. Maar in een kwartier kan misschien wel veel veranderen.

Avenatti kwam deze zomer over van Bologna naar Standard, nadat hij vorig jaar op uitleenbasis bij KV Kortrijk de nodige indruk had gemaakt. Maar bij de Rouches begon hij met een blessure, daarna kon hij zich nooit doorzetten tegenover Emond en de andere spitsen.

Ondertussen speelde hij nog steeds amper 501 minuten in de Jupiler Pro League dit seizoen, waarbij hij het vaak met invalbeurten moet stellen. Het was in Mechelen niet anders: Oulare begon in de basis na het vertrek van Emond, pas een kwartier voor tijd mocht Avenatti hem komen vervangen.

Dit zal goed zijn voor zijn vertrouwen

Net als tegen Cercle Brugge begin december zorgde hij uiteindelijk wél voor het winnende doelpunt. En zo zorgt de Uruguayaanse aanvaller al voor vier extra punten met twee invalbeurten de laatste maanden. De fans riepen hem terug om met hem nog wat extra te feesten: "Dat zal hem veel deugd hebben gedaan en dat moet goed zijn voor zijn vertrouwen", aldus Michel Preud'homme.

"We hebben veel met hem gesproken de laatste weken, want we geloven in hem. Hij was teleurgesteld in zichzelf, dit doelpunt kan belangrijk zijn voor hem én voor ons. Hij begon het seizoen met een lange blessure en hij moet echt tip-top in orde zijn om te kunnen presteren."