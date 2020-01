Invaller Tissoudali had maar enkele seconden nodig voor fantastische goal: "Mijn mooiste? Nee, hoor!"

Na een lange periode van korte invalbeurten en bank- en tribunezitten kreeg Tarik Tissoudali nog eens 45 minuten om zich in de kijker van Hernan Losada te spelen. En of hij dat gedaan heeft! Hij stond nog maar een paar seconden op het veld of hij schoot de 1-0 op prachtige wijze tegen de touwen.

Beerschot - Union, tweede helft, eerste fluitsignaal. Dat is de setting. Het woord laten we aan Tarik Tissoudali, maker van de heerlijke 1-0. "Ik krijg een lange bal van Rafa (Holzhauser, nvdr.) in de diepte. Ik kom één op één met Vega. Wachten, wachten, wachten, op het juiste moment naar binnen snijden en dan uithalen naar de verste hoek", legde rechtspoot uit. "Mijn mooiste goal? Nee, dat niet!"

Het deed duidelijk deugd voor de Nederlandse Marokkaan, die voor het eerst sinds 11 oktober nog eens 45 minuten mocht spelen. "Ik ben een beetje een slachtoffer van het systeem met vijf verdedigers, waarvan twee backs. Dat zijn de enige flankspelers en de concurrentie op links is heel groot, met Vorogovskiy en Saint-Louis."

"In een 4-3-3 zou ik altijd spelen. Ik ben naar Beerschot gekomen om te spelen. Dat is vorig jaar goed gelukt, maar nu speel ik heel wat minder. Winnen is voor mij het belangrijkst. Belangrijker dan invaller of basisspeler zijn", aldus Tissoudali, die zijn gram haalde bij Hernan Losada.