Roeselare mist kans om mee aan de leiding te gaan in tweede periode en ziet promovendus over zich springen

In de tweede periode in eerste klasse B is nog zowat alles mogelijk en ook Roeselare had na zeven speeldagen uitzicht om bovenaan een woordje mee te spreken. Mits winst tegen Virton zou het Lommel bijbenen, maar het werd een zege voor de bezoekers.

Met Naessens en Vervoort aan de aftrap had men bij Roeselare twee wijzigingen doorgevoerd. Bijna mochten de West-Vlamingen ook juichen in het openingskwartier, want Nouri was dicht bij de 1-0. Moris bracht redding met de voet. Op doelpunten was het wachten tot in de tweede helft.

Kort na de pauze leden ze bij Roeselare duur balverlies aan de linkerkant. Lapoussin kende geen genade en strafte het af met de 0-1. Roeselare had nog tijd genoeg om iets terug te doen, maar zou niet meer aan de gelijkmaker geraken. Glenn Claes maakte er in de 93ste minuut zelfs nog 0-2 van. Virton springt naar een voorlopige derde plaats in de tweede periode.