17-jarige van KV Mechelen laat zien dat hij klaar is voor profvoetbal

Tijd om nog even stil te staan bij de prestatie van Aster Vranckx vrijdagavond tegen Standard. De 17-jarige middenvelder moest Joachim Van Damme komen vervangen. Geen makkelijke opdracht, maar hij deed dat met brio.

Vranckx stond Achter de Kazerne een eerste keer in basis in het eigen stadion. Hij kreeg al eens zijn kans tegen Kortrijk op verplaatsing, maar dat werd geen al te groot succes. Maar vrijdag liet hij wel zijn volle potentieel zien. Hij liet zich opmerken met zijn simpel spel: bal afpakken en inspelen.

In Mechelen weten ze wat hij kan. De 17-jarige heeft een enorm sterk lichaam en hoeft zich in de duels niet te verstoppen. Maar hij werpt zich op als het aankomend talent van het Belgisch voetbal.

Hij heeft soms nog wat te veel last van blessures (hij werd ook uit voorzorg naar de kant gehaald omdat hij last had van de hamstrings), maar dat wordt geweten aan groeipijnen. Amallah en Carcela hadden het alvast niet makkelijk.