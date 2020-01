Een probleem voor Carrasco met het oog op het EK? "Als Trossard zo blijft spelen..."

Yannick Carrasco hoopt deze maand andermaal een transfer naar Europa te forceren, maar veel beweging zit er momenteel niet in zijn transferdossier. Als hij in China blijft, zou hij komende zomer het EK wel eens kunnen missen.

Thorgan Hazard is duidelijk eerste keuze op links, Nacer Chadli doet het uitstekend bij Anderlecht en dan is er nog Leandro Trossard. De linksbuiten van Brighton & Hove Albion was zaterdag van goudwaarde tegen Aston Villa.

“Trossard doet het daar echt geweldig”, vertelde Hein Vanhaezebrouck in de studio van Play Sports. “Jammer genoeg is hij uit geweest met een blessure, maar als hij gespeeld heeft was hij telkens op niveau.”

"Hij is iemand die we in het oog moeten houden voor een selectie voor het EK. Als hij zo verder doet zou ik toch serieus rekening houden met hem.”

Trossard werd al een paar keer opgeroepen voor de Rode Duivels, maar speelde nog geen minuut.