🎥 Liverpool-goalie Alisson pakt uit met een fenomenale assist én rent de longen uit zijn lijf om mee te vieren

Zondag had Liverpool-doelman Alisson Becker zijn dagje wel. De Braziliaan hield zijn netten schoon en gaf de assist aan Mo Salah voor de beslissende 2-0.

Bij een 1-0 voorsprong raapte Alisson Becker de bal op na een corner voor Manchester United. In plaats van tijd de rekken jaste hij de bal naar voor, perfect in de loop van snelheidsduivel Mo Salah. De Egyptenaar maakte het nog af ook.

De match was beslist en wie was er als de kippen bij om te vieren met Salah? Juist, Becker! De Braziliaan was het hele veld over gespurt, helemaal uitzinnig van vreugde. Wat wil je, Liverpool was andermaal de winnaar van de speeldag. De voorsprong op eerste achtervolger Manchester City bedraagt nu zestien (!) punten.