Typisch 1B: Beerschot blijft leider na nieuw puntenverlies - "Onwaarschijnlijk! Beslissing zal pas op de slotspeeldag vallen"

Beerschot werkte in de tweede periode al vier thuismatchen af en even veel keer speelden de Mannekes met 1-1 gelijk. De laatste drie weken werd er een povere 2 op 9 geboekt en toch staat de club nog op een gedeelde eerste plaats. Alleen in 1B?

Alleen in 1B! Beerschot deelt de leidersplaats met Lommel en als de partij tussen OH Leuven en Westerlo een winnaar heeft opgeleverd is er een derde co-leider. "We hebben het nog steeds in eigen handen. Dit is 1B, je hebt vijf of zes kandidaten die een periode willen pakken. Elke wedstrijd is dus een finale", gaf doelpuntenmaker Tarik Tissoudali na de partij aan.

Nog zes finales dus. Ryan Sanusi, sinds dit seizoen nieuw in de reeks, was verbaasd over de spanning die een periodekampioenschap met zich meebrengt. "Het is nek-aan-nek en je kan je geen puntenverlies veroorloven." Of juist wel? Want Beerschot verloor zeven punten de laatste drie matchen en is nog steeds leider.

"Dat is onwaarschijnlijk! Het blijft ongelooflijk spannend en ik denk dat de beslissing pas op de laatste speeldag zal vallen. Elke match is met andere woorden een finale", besloot Sanusi.