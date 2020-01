Sven Kums zag dat het voor Gent moeizaam ging tegen Moeskroen: "Blij zijn met die drie punten"

Met twee doelpunten in het slot van de wedstrijd van Jonathan David haalde AA Gent uiteindelijk de overwinning binnen tegen Moeskroen. Sven Kums zag dat het allemaal vrij moeizaam ging en was vooral blij met de drie punten.

Gent begon wel goed en kwam snel op voorsprong via Laurent Depoitre: "Het was best een goede aanvangsfase, maar nadien werd het te slordig en speelden we te overhaast. Moeskroen schakelde goed om en bij ons sloop er misschien wat twijfel in. Na de 1-1 ging het dan wel wat beter, maar het was zeker niet onze beste match", vertelde Kums na afloop.

Uiteindelijk zorgden twee doelpunten van David voor een comfortabele zege: "De klasseflitsen hebben ons inderdaad over de streep getrokken. Het waren drie mooie doelpunten, uitgespeelde kansen en dat kunnen we zeker meenemen. Het was geen gemakkelijke tegenstander, misschien hebben we nog wat extra ritme nodig om er weer helemaal in te komen."