'Bruno Godeau deze maand nog naar KAA Gent', Moeskroen ontvangt kleine vergoeding

Volgens de Franstalige pers zal de transfer van Bruno Godeau van Moeskroen naar KAA Gent in de loop van maandag worden geofficialiseerd.

In dat geval zal Bruno Godeau zijn laatste match voor Moeskroen hebben betwist op het veld in... de Ghelamco Arnea. De 27-jarige centrale verdediger zat sinds juli 2017 bij les Hurlus en speelde 84 matchen. In het verleden kwam het jeugdproduct van Anderlecht uit voor Zulte Waregem en Oostende.

Het was echter de vraag of Godeau tijdens deze mercato zou overstappen naar de Buffalo's of dat Gent nog tot juli zou wachten, want dan is de speler einde contract. Volgens le Soir zou de deal in het begin van deze week rond zijn en mag Moeskroen 300.000 euro bijschrijven op de bankrekening. Er ligt een contract van 2,5 jaar klaar voor Godeau in de Arteveldestad.

Langs uitgaande zijde onderhandelt Gent met Kortrijk over een transfer van Timothy Derijck.