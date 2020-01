Chaos bij Napoli compleet? Dries Mertens heeft het aan de stok met een ploegmaat

Het gaat niet goed met Napoli. De Italiaanse topclub kan maar niet winnen in de Serie A en ze staan nu dan ook op een teleurstellende 11de plaats. Ook intern zijn er heel wat problemen, want Dries Mertens zou het aan de stok hebben met Allan.

Dries Mertens ligt al een tijdje in de lappenmand. Allan vindt het vreemd en de Braziliaanse middenvelder pakte de Rode Duivel hard aan. Volgens de Corriere ging Mertens daarna in de tegenaanval. Hij stelt zich vragen bij de fysieke paraatheid van Allan.

Het is dus wel duidelijk dat er heel wat problemen zijn bij Napoli. Gattuso nam in december over van Ancelotti, maar ook hij lijkt het dus niet te kunnen veranderen. Dit weekend verloor Napoli al voor de derde keer op rij en ze staan nu op een teleurstellende elfde plaats.