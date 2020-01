Schuermans vond OHL slechts op één aspect tekortschieten: "We waren nog altijd beter dan Westerlo"

Voor de tweede thuiswedstrijd op rij bleef OHL met lege handen achter. Het had anders kunnen uitdraaien als de Leuvenaars hun momenten hadden benut toen ze voor rust de bovenhand namen. In de tweede helft moesten ze hun meerdere erkennen in Westerlo, al zag Kenneth Schuermans dat anders.

Het draaide wel uit op een nederlaag voor OHL en Schuermans zocht de verklaring hiervoor vooral bij het incasseren van doelpunten op standaardsituaties. "Zoals vorige week krijgen we tweemaal een doelpunt tegen op stilstaande fases. Dat mag niet gebeuren. De eerste is een rechtstreekse vrije trap, maar bij de tweede goal moet je zelf het duel winnen."

Het eerste duel winnen

Westerlo nam inderdaad in de loop van de wedstrijd steeds vaker de afvallende bal voor zijn rekening. "We weten dat zij snel zijn op de tweede bal. Je moet het eerste duel winnen en dan komt die bal niet meer terug. Je kunt wel zeggen dat we drie goals slikken, maar we hebben weinig kansen weggegeven."

Supertackle

Leuven had er eens het een eerste maal op achterstand kwam ook niet bijster veel. Toch? "We hadden nog goede mogelijkheden, maar het was keer op keer net niet. Bij een voorzet van Oli Myny staat Jérémy Perbet alleen voor doel te wachten, maar doet Dewaele een supertackle. Maertens heeft die kopkans op het einde..."

De meesten die aanwezig waren aan Den Dreef zullen getuigen dat Westerlo na de pauze de betere ploeg was. Kenneth Schuermans zag het echter zo niet. "Onze keeper heeft niet zoveel ballen moeten pakken. Ik zeg niet dat we goed gespeeld hebben, maar we waren nog altijd beter dan Westerlo."