Wesley Hoedt moest al vroeg naar de kant met een rode kaart: "Het mocht niet gebeuren"

Antwerp won dit weekend met 1-2 van Cercle Brugge. Toch hadden ze het niet onder de markt tegen de laatste in de stand, want Antwerp kwam al vroeg 1-0 achter en ze speelden meer dan 80 minuten met tien man.

Er was nog geen minuut gespeeld en Cercle Brugge mocht al een penalty nemen. "Zij gaven de aftrap en ze draaiden vrij snel weg. Als we dan niet scherp genoeg verdedigen, lopen ze er doorheen", aldus Hoedt na de wedstrijd bij Sporza.

Het ging van kwaad naar erger, want de centrale verdediger moest al na 8 minuten naar de kant met een rode kaart. De Belder ging alleen op doel af en Hoedt moest aan de noodrem hangen. "Het mocht niet gebeuren", waren de duidelijke woorden van de Nederlander.

Hij is wel tevreden dat zijn rode kaart niet wordt bestraft met puntenverlies. "Ik ben tevreden over hoe we de wedstrijd toch nog naar ons toe hebben kunnen trekken. Het is duidelijk dat onze mentaliteit goed zit."