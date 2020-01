Vanderhaeghe blikt vooruit op bekerwedstrijd tegen Antwerp: "Dan kunnen we misschien verrassen"

KV Kortrijk verloor zaterdag met 2-0 op Stayen. KVK lijkt gered en hoeft ook niet meer naar boven te kijken.

Een kleurloos seizoen, zou je denken. Maar de Kerels staan wel in de halve finale van de Beker van België. Donderdag trekt het naar de Bosuil voor de bekerwedstrijd tegen Antwerp.

“Wellicht zaten mijn jongens al met de halve finale in hun hoofd”, vertelde KVK-coach Yves Vanderhaeghe na de wedstrijd tegen Sint-Truiden. “Dat is jammer, want we konden hier net vertrouwen tanken voor de match tegen Antwerp.”

“Uiteraard wil iedereen die finale spelen. Maar dan moet het wel een stuk beter dan vandaag. Volgende week zondag ontvangen we Club Brugge. Onze spelers moeten elke wedstrijd hun niveau halen en dan kunnen we misschien wel voor een verrassing zorgen.”