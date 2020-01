🎥 David Luiz eist hoofdrol op in Chelsea - Arsenal: "He's one of our own!"

Chelsea en Arsenal hebben dinsdagavond 2-2-gelijkgespeeld. David Luiz trad voor het eerst op Stamford Bridge aan het shirt van Arsenal.

Een leuke wedstrijd werd het allerminst voor de Braziliaan. Na 26 minuten beging hij een strafschopovertreding en kreeg hij een rode kaart onder de neus geduwd. Jorginho zette de elfmeter om: 1-0. Gabriel Martinelli maakte kort na het uur gelijk en trad zo in de voetsporen van Nicolas Anelka.

10 - Gabriel Martinelli is the first teenager to score 10+ goals in a single season for Arsenal (all competitions) since Nicolas Anelka in 1998-99. Wonder. #CHEARS pic.twitter.com/Y79dUpXFS3 — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2020

Na 84 minuten zorgde César Azpilicueta voor de 2-1, maar drie minuten later stond het opnieuw gelijk: Héctor Bellerín was de schutter van dienst. 2-2 was de eindstand. Michy Batshuayi mocht bij Chelsea tien minuten voor tijd invallen.

.@DavidLuiz_4 miste duidelijk de douches op Stamford Bridge...🚿😂 pic.twitter.com/GYN3z6bAY9 — Play Sports (@playsports) January 21, 2020

David Luiz’s game by numbers vs. Chelsea (26 minutes):



61% pass accuracy

20% long pass accuracy

2 fouls committed

1 red card



Technically kept a clean sheet, though. 😉 pic.twitter.com/6S3XTIGeWl — Statman Dave (@StatmanDave) January 21, 2020