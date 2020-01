Cercle Brugge blijft maar inkopen: 'Nieuwe aanvaller en 20-jarige doelman op komst'

Cercle Brugge staat met de rug tegen de muur en heeft nog acht wedstrijden om van de laatste plaats weg te geraken. In die optiek hopen ze nog een tweetal spelers te verwelkomen.

Cercle Brugge roerde zich al stevig op de transfermarkt. Met Hotic, Eppel, Chatziisaias en Christie-Davies haalde de Vereniging al vier nieuwe spelers en daar komen er wellicht nog twee bij. Volgens Het Nieuwsblad komen er nog een nieuwe doelman en een spits.

Het gaat om Guy Mbenza, een 19-jarige aanvaller, en Lennart Moser, een 20-jarige keeper. Mbenza is een Congolees die in Tunesië bij Stade Tunis voetbalt. In twaalf matchen scoorde hij zes goals. Moederclub Monaco gaat 500.000 euro voor de spits betalen.

Moser verdedigt momenteel het doel van Energie Cottbus in de Duitse Regionalliga, het op drie na hoogste niveau.