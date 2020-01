Schorsingen bij Antwerp: Hoedt mist de heenmatch in de Croky Cup, Haroun mist Zulte Waregem

Faris Haroun pakte tegen Cercle Brugge zijn vijfde gele kaart van het seizoen en Wesley Hoedt werd al vroeg in de wedstrijd met rood van het veld gestuurd. Hoe zit het nu met hun schorsingen?

Faris Haroun pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is voor de eerstvolgende competitiewedstrijd geschorst. De 34-jarige aanvoerder moet de wedstrijd tegen Zulte Waregem dus aan zich voorbij laten gaan.

Proposition transactionnelle Parquet UB : Wesley #Hoedt (@official_rafc) 1 match à partir du 22.01.2020 + € 1000,00 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) January 20, 2020

Het optreden van Wesley Hoedt tegen de rode lantaarn duurde niet zo lang want al na acht minuten liep hij tegen de rode lamp. Het Bondsparket stelde een speeldag schorsing voor en Antwerp legde zich neer bij die beslissing.

Hij zit zijn schorsing uit op 23 januari tijdens de heenmatch in de Beker van België. Als de club wel in beroep was gegaan, dan had hij wel kunnen spelen in de 1/2 finale tegen Kortrijk.