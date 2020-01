Standard denkt vervanger Mpoku bij AA Gent te kunnen halen

Standard zag met Paul-José Mpoku een sterkhouder vertrekken. De Rouches onderzoeken nu of ze een vervanger in huis moeten halen. Mogelijk reactiveren ze een piste van afgelopen zomer.

Toen dacht Standard aan Brecht Dejaegere van AA Gent, nu zouden ze die piste weer willen bewandelen, weet Het Nieuwsblad. Dejaegere had die transfer toen al willen zien doorgaan, want in het systeem van Jess Thorup komt hij weinig aan bod. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen nog maar negen wedstrijden.

Dejaegere is hersteld van zijn sleutelbeenbreuk. Standard bekijkt wel eerst nog of ze een vervanger gaan halen.