Hoe zou het zijn met... Anele?

Anele Ngcongca speelde bijna tien jaar voor Racing Genk. Even werd hij uitgeleend aan Troyes, maar toch was hij één van de sterkhouders bij de Limburgers. Nu speelt hij voor Mamelodi Sundowns FC in Zuid-Afrika.

Anele begon zijn carrière bij Western Province United in Zuid-Afrika en in 2007 kwam hij aan in de Belgische competitie. Racing Genk kon hem gratis wegplukken. In 2007 kreeg hij nog niet zo veel speeltijd, maar de seizoenen nadien werd hij pas echt een sterkhouder. Hij speelde vooral als rechtsback.

Anele zou uiteindelijk 9 jaar voor Racing Genk spelen, maar in het seizoen 2015/2016 werd hij wel even uitgeleend aan Troyes. Hij speelde in totaal 279 wedstrijden voor de Limburgers en daarin scoorde hij 8 keer. Hij gaf ook 15 assists.

Na zijn uitleenbeurt aan Troyes verliet Anele Racing Genk uiteindelijk definitief. Hij trok opnieuw naar zijn thuisland om voor Mamelodi Sundowns FC te gaan spelen. Daar speelt hij nu nog altijd. De rechtsachter heeft al de nodige problemen gehad met blessures, maar als hij fit is, speelt hij ook. Anele zit al aan 91 wedstrijden en daarin kon hij 2 keer de weg naar doel vinden.