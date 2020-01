Spelers van club uit 1B weigerden woensdagnamiddag te trainen

Het ziet er niet naar uit dat het snel rustig zal worden in 1B. Zeven van de acht clubs strijden nog om de tweede periodetitel, maar heel wat clubs moeten ook nog naar beneden kijken.

Lokeren staat er momenteel op die achtste plaats. De Waaslanders zitten in financiële problemen, maar ook elders is het blijkbaar niet allemaal rozengeur en maneschijn. De spelers van Virton hebben woensdagnamiddag namelijk gestaakt.

De spelers weigerden te trainen omdat ze nog niet helemaal uitbetaald zijn. Hopelijk kan de club het euvel snel verhelpen, want zaterdag krijgt het Beerschot al over de vloer. Beerschot telt momenteel één punt meer dan Virton in de tweede periode.