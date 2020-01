Zaakwaarnemer wimpelt geruchten over Bale af: "Waarom zou je één van de beste spelers ter wereld uitlenen?"

Gareth Bale wordt al lang in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid. Toch loopt hij nog steeds in de Spaanse hoofdstad rond.

“Hij ligt nog steeds twee en een half jaar onder contract bij Real Madrid”, vertelde makelaar Jonathan Barnett aan Goal.com. "Hij is hier gelukkig en voelt zich belangrijk voor het team."

Bale is wel vaker onderwerp van geruchten. Zo zou hij deze maand op uitleenbasis terugkeren naar Tottenham. Barnett moest daar eens hartelijk om lachen: “Waarom zou één van de beste spelers ter wereld in hemelsnaam ergens op uitleenbasis gaan spelen? Dat is belachelijk.”