Lokeren vogel voor de kat? Offensieve versterking (na opheffing transferverbod) kan nog redding brengen

Louis De Vries, voorzitter van Sporting Lokeren, legt momenteel de laatste hand aan een sponsordeal die zijn club erbovenop moet helpen, zowel sportief als financieel. Eens het helemaal rond is, zullen ze immers in actie moeten schieten om degradatie af te wenden.

Ondanks het pessimisme van oud-voorzitter Roger Lambrecht is er nog geen man overboord, als de sponsordeal inderdaad zo lucratief is als De Vries heeft voorgesteld. Lokeren zal het geld nodig hebben om de concurrentie met Roeselare aan te gaan om in 1B te blijven.

De profielen die ze nodig zijn, zijn immers niet de goedkoopste: een goeie aanvallende middenvelder en een spits die ze er makkelijk instampt. Het offensieve gedeelte is immers het grootste zorgenkind. 19 goals gemaakt tegenover de 29 van Roeselare. Lokeren incasseerde er ook wel 37, maar de West-Vlaamse concurrent kreeg er 45 te slikken.

Het moet in alle geledingen beter, maar het is vooral zo dat de kopjes naar beneden gingen omdat ze het vooraan zo stroef liep. Met het vertrek van Lukas Marecek is de spoeling nog wat dunner geworden. We horen wel dat de mogelijke versterkingen al klaar liggen, maar nu moeten ze bij de KBVB nog een uitzondering op het transferverbod te pakken krijgen.

Dat is ook niet zo makkelijk, want ze zullen alle papierwerk zo snel mogelijk klaar moeten krijgen. De licentiecommissie zal snel moeten oordelen, maar de toekomst van de club hangt er wel vanaf.