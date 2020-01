🎥 Neymar introduceert: de 'kontpass'

Neymar dartelde als vanouds tegen Reims. In de halve finale van de Ligabeker liet hij zich opmerken met een assist. In de tweede helft deed hij iets ongezien: de Brazilaan gaf een (bewuste) pass met... de kont.

Bij een 0-2 stand kreeg Neymar de bal hard botsend aangespeeld. De Braziliaan besloot om de bal in een tijd te kaatsen met de kont. Ongezien! Geniaal, gek of provocerend? Oordeel vooral zelf!