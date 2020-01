Hoe zou het zijn met... Georgios Galitsios?

Georgios Galitsios speelde bijna 8 jaar in de Belgische competitie. Hij was aan de slag bij Sporting Lokeren en Moeskroen. Nu speelt hij in Cyprus bij Anorthosis Famagusta.

Galitsios speelde tot en met 2011 in de Griekse competitie. Hij was aan de slag bij AE Larisa, Panionios en Olympiacos. Dan werd hij een vrije speler en in december 2011 werd hij opgevist door Sporting Lokeren.

Daar zou Galitsios een vaste waarde worden. Hij speelde als rechtsback en hij won onder meer de Belgische beker bij Sporting Lokeren. Hij speelde tot en met 2015 bij de Waaslanders, maar dan werd hij opnieuw een vrije speler.

Hij vond echter niet meteen een nieuwe club en in februari 2016 kreeg hij een nieuwe kans bij Sporting Lokeren. Hij zou zijn niveau van in zijn eerste periode echter nooit halen. Na anderhalf seizoen trok hij de deur opnieuw achter zich dicht bij Lokeren. Hij speelde over alle seizoenen samen 183 wedstrijden voor Lokeren.

Moeskroen

Hij was opnieuw een half seizoen een vrije speler en dan besloot Moeskroen hem een kans te geven. Ook daar zou hij anderhalf seizoen spelen, maar echt een vaste waarde werd hij nooit. Nu speelt hij bij Anorthosis Famagusta in Cyprus. Daar pikt hij geregeld een wedstrijd mee en hij kon al 2 keer scoren in 12 wedstrijden.