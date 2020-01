Mourinho ziet geen wisselmogelijkheden en trekt aan de alarmbel bij Tottenham: "Als Chelsea wil winnen, kan het nog snel Batshuayi brengen..."

José Mourinho heeft een personeelstekort. Dat is toch wat hij woensdagavond liet uitschijnen na de wedstrijd tussen Tottenham en Norwich (2-1). Zijn wisselmogelijkheden zijn beperkt, vindt hij.

Tottenham Hotspur speelde tegen Norwich City zijn vierde Premier League-match van het kalenderjaar en kwam pas voor de eerste keer tot scoren. Het ontbreekt de Spurs aan aanvallende slagkracht, zeker nu Harry Kane maanden out is, en dat is José Mourinho niet ontgaan.

Geen Batshuayi of Agüero

"Ik moest diep nadenken, want ik keek naar de invallersbank en er zaten simpelweg geen aanvallend ingestelde spelers", jammerde hij na de eerste competitiezege in 2020. In tegenstelling tot andere teams heeft Mourinho te weinig wisselmogelijkheden.

"Als Manchester City Gabriel Jesus wil wisselen, hebben ze Sergio Agüero en Chelsea kan op het einde nog Michy Batshuayi in de strijd gooien", merkte hij op. Terwijl Tottenham die mogelijkheden niet heeft. Een slimmigheidje van de Portugees om toch nog op de transfermarkt te gaan?