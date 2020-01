Pakt Liverpool de snelste titel ooit in de Premier League? Reds kunnen tegen Man City kampioen worden

Liverpool is al voor het tweede seizoen op rij fenomenaal. The Reds wonnen de Champions League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubteams en daar komt ook nog een Premier League bij.

Begin januari boekte Liverpool een uitzege bij Tottenham (0-1). Dat betekende een 20ste overwinning op 21 wedstrijden, een fenomenale reeks die zelfs door Europese grootmachen als FC Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern en PSG nog nooit werd neergezet. Inmiddels hebben The Reds 64 punten uit 22 wedstrijden.

Enkel een waanzinnige inzinking kan er nog voor zorgen dat Liverpool de titel uit handen ziet glippen. Om net zoals Arsenal in het seizoen 2003/2004 geen enkele wedstrijd te verliezen heeft Liverpool wel nog heel wat te gaan. Nog 16 wedstrijden om precies te zijn en de club is ook nog actief in de FA Cup en in de Champions League.

4 april

Liverpool kan voor het eerst sinds 1989/90 landskampioen van Engeland worden als het nog 10 wedstrijden al winnend kan afsluiten. Als The Reds zo blijven doorgaan kunnen ze hun titelfeest vieren op 4 april in het Etihad Stadium tegen Manchester City. Er zijn na dan nog 6 wedstrijden te gaan en ook dat zou dus een record zijn. Momenteel staat dat op naam van Manchester United dat in 2001 de landstitel pakte met nog 5 speeldagen op de kalender.

Programma