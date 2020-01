Penaltyrel was een doorn in het oog voor Bölöni, maar hij zag ook een gebrek aan efficiëntie: "Dat was het échte probleem"

Antwerp had veel kansen nodig om te scoren tegen Kortrijk en in de 69e minuut waren het zelfs de Kerels die uit het niets op voorsprong kwamen. De grootste misser langs Antwerpse zijde kwam natuurlijk vanop elf meter, maar daarvoor had er ook al gescoord kunnen worden.

Daags na de heenmatch in de halve finale tussen Antwerp en Kortrijk probeerde Laszlo Bölöni de aandacht van het strafschopincident af te leiden. De Roemeen maakte zich donderdag boos om de penaltymisser, maar zag ook een gebrek aan efficiëntie. En zelfs niet alleen voor doel.

“Misschien heeft die penaltymisser resultaat invloed gehad op het resultaat van de match. Want iemand anders had ook kunnen missen. Tot zover het penaltygeval. Daarvoor hadden we ook al vijftien situaties waaruit we hadden kunnen scoren en dat hebben we nagelaten”, zei Bölöni vrijdagochtend.

Van Bolat tot Mbokani

“En dat is ook problematisch. We wisten goed genoeg dat we een tegenstander met een stugge defensie tegenover ons gingen krijgen, een ploeg die er alles aan zou doen om het ritme uit de match te halen. Zo’n ploegen kwamen we in het verleden ook tegen en toen lukte het ons wel. Gisteren spijtig genoeg niet, ondanks de vele corners en kansen", ging hij verder.

En de Roemeen wees niet alleen naar zijn spitsen. “Er was een voorval waar Mirallas en Gano in elkaars weg liepen. Maar dat gebrek aan efficiëntie zag je in alle linies. Niet alleen bij Mbokani en Bolat, maar ook bij Refaelov, De Laet, Hongla, et cetera. Dat was ons écht probleem.”