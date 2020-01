Besiktas zet trainer aan de deur na reeks van slechte resultaten in de eigen competitie

Na een reeks slechte resultaten heeft de Turkse topclub Besiktas JK besloten om hoofdcoach Abdullah Avci aan de kant te schuiven. De 'Zwarte Adelaars' staan momenteel zevende in de eigen competitie.

Besiktas kwam met een communiqué via de officiële kanalen: "Het bestuur heeft besloten om verder te gaan zonder Abdullah Avci. We bedanken hem voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes bij zijn verdere carrière." Woensdag ging Besiktas JK nog onderuit in de Turkse beker tegen Erzurumspor, een ploeg uit tweede klasse.

Besiktas staat in de competitie zevende op 10 punten van de verrassende leider Sivasspor. Het is nog niet geweten wie Avci bij de club zal vervangen. Vorige zomer kwam hij na enkele sterke jaren nog over van Istanbul Basaksehir.