Genk-trainer Hannes Wolf recupereert twee spelers en laat Hagi thuis voor verplaatsing naar Ghelamco Arena

Het treffen tussen AA Gent en KRC Genk is zeker één van de meest aantrekkelijke affiches dit weekend. Genk heeft zich net in de top zes weten te nestelen en tracht die positie te behouden in deze moeilijke uitmatch. Trainer Hannes Wolf heeft alvast zijn selectie klaar.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Zulte Waregem kan Wolf twee spelers recupereren. De knieblessure van Hrosovsky is verleden tijd. Daehli miste het vorige duel wegens een griepaanval, maar is nu wel klaar voor de strijd. Voor die laatste kan het in Gent zijn debuut voor de Limburgers worden. Andere spelers daarentegen zijn dan weer minder gelukkig. Zowel Ianis Hagi als de 18-jarige Elias Sierra vallen uit de boot. Hannes Wolf heeft voorlopig twintig spelers aangeduid die in aanmerking komen voor het wedstrijdblad tegen AA Gent. Morgen trekken we naar de Ghelamco Arena. KAA Gent staat momenteel op plaats twee in het klassement. Hannes Wolf kiest voor deze 20 spelers. Hrošovský en Møller Dæhli zijn er terug bij. Hagi en Sierra vallen uit de selectie. 💪🏻🙏🏻🔵⚪️ #krcgenk #gntgnk #samengenk pic.twitter.com/PbhYGWCIZd — KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 24, 2020





