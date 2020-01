Tv-rechten nog niet toegekend: Pro League hoopt nog meer geld te vangen

De Pro League heeft zich gebogen over de tv-rechten in het Belgische voetbal. Grote beslissingen zijn er op die vergadering niet genomen. Of toch: om voorlopig nog niets te beslissen. Waaruit af te leiden valt dat de Pro League nog hogere biedingen hoopt te ontvangen.

"De Algemene Vergadering van de Pro League heeft kennis genomen van de biedingen op de mediarechten voor de volgende cyclus. De mediarechten worden vandaag niet toegekend", klinkt het in een persbericht. Op basis van de huidige stand van zaken kunnen de rechten niet aan een bieder worden toegewezen, er zullen dus nog meerdere gesprekken volgen. Dit aangaande de huidige procedure, maar de Pro League wil ook op safe spelen. "In de tussentijd heeft de Algemene Vergadering aan het management gevraagd een mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe tender op te starten, dit in overleg met de Belgische Mededingsautoriteiten." Dit gaat dan om een andere procedure dan diegene die momenteel loopt.