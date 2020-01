Ploegmaat Haaland danig onder de indruk: "Wel spijtig dat het nu al minder wordt"

Kunnen er nog meer superlatieven gebruikt worden voor wat Erling Haaland betreft. De 19-jarige aanvaller van Borussia Dortmund schoot er vrijdag weeral twee binnen en zit aan vijf goals in amper 57 minuten speeltijd.

Drie keer op doel schieten, twee keer scoren, dat is wat je noemt efficiët zijn. Zijn ploegmaats staan er zelf met grote ogen naar te kijken. Bij doelman Roman Bürki kon er al een grapje vanaf na de match tegen 1. FC Köln. "Het is zonde dat het nu al minder wordt. Eerst drie goals, nu twee goals… Ik hoop niet dat het bij de volgende wedstrijd bij één goal blijft", lachte die.

Haaland moest wel weer tevreden zijn met een invalbeurt. Coach Lucien Favre wil de grote Noor met mondjesmaat brengen. "We hebben een plan met hem", aldus de coach. "Drie keer in Augsburg en nu twee keer in zijn eerste thuiswedstrijd. Het zijn zeer belangrijke doelpunten. Hij doet het zeer, zeer goed."