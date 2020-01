OFFICIEEL: Nill De Pauw heeft na vertrek uit Turkije een nieuwe buitenlandse uitdaging te pakken

Een week geleden werd het contract Nill De Pauw ontbonden bij de Turkse eersteklasser Caykur Rizespor. De flankaanvaller keert niet terug naar de Jupiler Pro League, maar kiest nu voor een nieuw buitenlands avontuur.

Zaterdag kwam de officiële bevestiging dat Nill De Pauw in Griekenland aan de slag gaat bij Atromitos. De club komt uit in de eerste klasse en haalt De Pauw transfervrij binnen. Atromitos Athene staat op de zesde plaats in de stand.

De Pauw kwam eerder nog uit voor Sporting Lokeren en SV Zulte Waregem in de Jupiler Pro League en voetbalde ook nog eventjes in de Ligue 1 bij EA Guingamp. Hij wordt in Athene een ploeggenoot van onder meer Dimitrios Goutas (ex-KV Kortrijk en STVV), Alexandros Katranis (ex-Moeskroen) en Charilaos Charisis (ex-STVV en KV Kortrijk).