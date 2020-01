5 goals in 59 minuten voor Borussia Dortmund, maar... "Haaland is nog geen 100%"

Bij zijn debuut tegen Augsburg deed hij de wedstrijd helemaal kantelen met een hattrick. Vrijdag had hij aan 24 minuten genoeg om twee keer raak te treffen.

Haaland startte dus nog niet bij Dormtund. Daar is een goede reden voor. Volgens Lucien Favre is hij fysiek nog geen honderd procent.

“Hij heeft nog wat trainingsachterstand”, vertelde Favre aan Téléfoot. “Daarom zette ik hem nog niet in de basis. Maar hij zal snel in aanmerking komen om wél aan een wedstrijd te beginnen.”

