Grote offensieve troef van Westerlo is een verdediger: "Doelpunt is doelpunt, dus dat is altijd goed"

De laatste wedstrijden vindt Westerlo telkens wel de wedstrijd naar doel. Al zijn het zeker niet altijd de aanvallers die zich in de kijker spelen. Zo heeft Gilles Dewaele bijvoorbeeld er een ferme week opzitten met een treffer buitenshuis en eentje thuis.

Op zondag 19 januari lukte Dewaele al de bepalende treffer op het veld van OHL, waardoor Westerlo die wedstrijd naar zich toe kon trekken. Thuis tegen Roeselare scoorde hij dan de gelijkmaker. Twee keer een doelpunt met de voet na een stilstaande fase: qua alert reageren zit het dus wel goed bij hem.

"We moesten snel reageren. Het is het tweede doelpunt op die manier. Tegen Beerschot en Lokeren had ik op een andere manier gescoord", herinnerde Dewaele zich nog. Toen was het met een harde knal vanuit de tweede lijn. "Doelpunt is doelpunt, dus dat is goed."

Van rechtsachter naar centrale verdediger

Het moet nu ook een tikkeltje meer van de standaardsituaties komen aangezien Dewaele nu de partner is van Maxime Biset centraal in de verdediging. Vroeger stond Dewaele op de rechtsachter en zat het meer in zijn manier van spelen om naar voren op te rukken.

Zijn offensieve bijdrage volstond in de thuismatch van voorbije zaterdag wel niet voor de drie punten en dat betreurde hij uiteraard. "De wedstrijd was gesloten. Zij kwamen één keer over de middenlijn en trapte binnen. Ze kruipen hier allemaal achter de bal en daar moeten we in de toekomst toch beter mee omgaan. In de tweede helft kwamen we er beter door. Jammer van de uitslag."