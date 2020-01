Imke Courtois geeft duidelijke mening over geval Lamkel Zé en het gebrek aan scorende spits bij Club

Op zondag staan er opnieuw enkele pittige duels op het programma in de Jupiler Pro League. Kan Club Brugge opnieuw werken aan zijn efficiëntie en wat met Didier Lamkel Zé?

"Woensdag tegen Zulte Waregem was er een gebrek aan efficiëntie bij Club Brugge", zag ook Imke Courtois in De Zondag. "Maar ze staan wel tien punten los en hebben al het meeste gescoord van alle ploegen. Dan valt er niets te zeggen. Niet zeuren dus."

Het is een feit: Club Brugge scoorde al 48 doelpunten dit seizoen, enkel AA Gent (47) komt in de buurt - met twee matchen meer gespeeld weliswaar. Dan is er aan doelkracht alvast geen probleem bij blauw-zwart, al wordt er veel gezeurd over het gebrek aan scorende spits.

Verkopen

Zondagavond neemt Antwerp het dan weer op tegen Zulte Waregem. Met Didier Lamkel Zé in de selectie: "Hij heeft al genoeg kansen gekregen. Eens houdt het op", beseft Courtois. "Indien ze er nog een goed prijsje zouden voor kunnen krijgen, zou ik hem nog verkopen."