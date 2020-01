Antwerp laat penaltyrel achter zich: "Kunnen we nu weer over de voetbalclub 'Antwerp' praten'!?"

Een goede prestatie van Antwerp tegen Kortrijk in de beker werd naar de achtergrond verwezen door een strafschopincident waarbij Didier Lamkel Zé ongelukkig de hoofdrol opeiste. Drie dagen later viel hij goed in tegen Zulte Waregem. Is alles nu vergeten en vergeven?

Met nog een kwartier op de klok kwam Didier Lamkel Zé Steven Defour vervangen. Zijn eerste actie was een crossbal die de strafschopfout op Buta inleidde. De elfmeter liet hij wijselijk aan topschutter Dieumerci Mbokani. "Heeft is goed ingevallen", was het oordeel van Steven Defour. "Er is veel gezegd en geschreven over hem. Vanaf nu mag er weer veel meer geschreven worden over voetbalclub Antwerp", wou de middenvelder een punt zetten achter de hele affaire. De Kameroener werd nog uitgejouwd toen hij het veld betrad, maar kreeg daarna toch de handen op elkaar met enkele acties; een mooie sleep op de doellijn, een slimme combinatie met Miyoshi of een passje buitenkant voet... hij haalde heel zijn arsenaal boven.