Genk verwijst bod van 20 miljoen euro op Sander Berge naar de prullenmand: de Noor staat open voor een vertrek

Sheffield United is overtuigd van de kwaliteiten van Sander Berge. Vorige zomer wou de promovendus de Noor al naar de Premier League halen en nu heeft de club een nieuw bod uitgebracht.

Sander Berge is nog steeds hot op de transfermarkt. Vorige zomer kon de 21-jarige Noor al naar Sheffield United, maar hij gaf de voorkeur aan Champions League-voetbal met Racing Genk. Nu is de Engelse promovendus daar met een nieuwe bod. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Genk een bedrag van 20 miljoen euro naast zich neer gelegd.

Genk wil zijn sterkhouder natuurlijk niet zomaar verliezen. Op persoonlijk vlak is er echter wel iets veranderd, want Berge staat nu wel open voor een vertrek. Genk is uitgeschakeld voor Europees voetbal en Sheffield doet het erg goed in de Premier League. Volgens HLN mag Genk een van de dagen een nieuw bod verwachten.