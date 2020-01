Alsmaar groeiende frustratie in 1B: Wanneer komt de VAR er?

Dat een VAR niet heiligmakend is, is duidelijk. Maar dat de aanwezigheid van de VAR zeker een positieve invloed heeft, staat buiten kijf. Vraag dat maar aan spelers en trainers uit 1B. In deze spannende competitie werden dit weekend andermaal enkele wedstrijden bepaald door scheidsrechterlijke beslissingen.

Het begon vrijdag in de wedstrijd tussen Lokeren en Oud-Heverlee Leuven. Na de vroege voorsprong van Lokeren ging OHL op zoek naar de gelijkmaker. Op het einde van de eerste helft trapte topschutter Thomas Henry hard naar doel, maar Jelle Van Damme blokkeerde de bal met de hand. De arm was duidelijk niet tegen het lichaam.

Ook in de tweede helft enkele discutabele fases, telkens in de zestien meter van Lokeren. Seth De Witte kreeg een bal ongelukkig op de arm na een duel met een ploegmaat. Schuermans verlengde met het hoofd een bal richting doel, maar de bal stierf op de arm van Bob Straetman. Telkens gaf ref Wim Smet geen krimp. En een doelpunt van Perbet werd afgekeurd voor buitenspel. Of het al dan niet buitenspel was, was zelfs in de herhaling zelfs nauwelijks waar te nemen.

De trainer van OHL, Vincent Euvrard, reageerde na afloop van de partij eerder sereen, zelfs al verspeelde OHL kostbare punten. "We werden hier een of twee loepzuivere strafschoppen ontzegd". Hernan Losada reageerde dan weer furieus na afloop van de verliespartij tegen Virton. En daar had de Argentijnse T1 van Beerschot alle redenen toe.

In een wedstrijd die alle kanten uitkon besliste een fase over de wedstrijd. Lecomte nameen vrije trap snel, terwijl ref Arthur Denil (23) de muur nog aan het opstellen is en nog een lijn moet trekken. Ribeiro trok er zich niets van aan en trapte, niet zonder geluk, de bal in twee tijden in doel. Onreglementair, zo blijkt. Een spelhervatting die "te managen" is, zoals in dit geval de muur die moet opgesteld worden, mag nooit snel hervat worden. Dat de vierde ref dit aangeeft tegen Losada, maar de ref niet inlicht, is jammerlijk.

Na afloop van de westrijd spaarde Losada de refs niet. "We spelen voor ons geld en de toekomst. En dan sturen ze een jongentje van 20 jaar. Dit heb ik nog nooit meegemaakt." Niet onbegrijpelijk dat de Argentijn zo fulmineerde, al mag een coach die pas komt piepen toch wat meer respect tonen voor een scheidsrechter die pas komt piepen.

Conclusie: 1B staat bekend als een competitie waar de ploegen mekaar door en door kennen. De onderlinge verschillen zijn enorm klein en wedstrijden worden steeds vaker beslist door details. Dat deze 'details' regelmatig scheidsrechterlijke beslissingen zijn, valt enorm te betreuren. De belangen zijn in élke wedstrijd van 1B, mede door het format met acht teams,bijzonder groot.

Niet dat de VAR alle problemen uit de wereld zou helpen -dat zien we nog elke week- , maar er zouden toch al een hoop foute beslissingen vermeden kunnen worden. Zoals Tom Van Hyfte (OHL) enkele maanden geleden terecht aangaf na de niet onbesproken verliespartij in Lommel: "Wij verdienen ook een VAR. Hoe lang gaat dit nog duren? WIj spelen toch ook professioneel voetbal!?"