Steven Defour opgetogen na rentree en bijna pijnvrij: "Die operaties voel je toch nog"

Steven Defour zat in de eerste competitiematch van 2020 90 minuten op de bank en ook in het bekertreffen met KV Kortrijk zaten er geen speelminuten in voor Steven Defour. Zondagavond tijdens de 2-1 zege tegen Zulte Waregemstond hij eindelijk op het veld en dat deed duidelijk deugd.

Al had de voormalige Rode Duivel wel wat tijd nodig om in de match te komen. "De eerste twintig minuten liep het wat stroef, ook omdat zij met een ruit op het middenveld speelden", gaf Steven Defour aan na de 2-1 zege tegen Zulte Waregem. "In de tweede helft was ik bijna op toerental."

Nog reserve in de tank

Dit seizoen was hij al 2,5 maanden geblesseerd en na zijn optreden tegen Anderlecht moest hij door de winterstage en twee matchen op de bank opnieuw een maand wachten om een partij met inzet te spelen. "Tegen Anderlecht was het vat af na 50 minuten, nu had ik nog wat reserve in de tank zitten."

Defour werd na 75 minuten naar de kant gehaald, maar kon naar eigen zeggen nog wel verder. "De coach ging toen zijn laatste twee wissels inzetten en op dat vlak ben ik toch nog een risico. Stel dat er dan iets gebeurde...", kon hij begrip opbrengen voor zijn wissel.

Hopelijk is de opeenstapeling van blessures nu voorgoed verleden tijd! Of hij nog pijn voelde, was geen gemakkelijke vraag. "Wat is pijn? Ik voelde de stijfheid en ook dat ik al een paar keer onder het mes ben moeten gaan. Dat is een gevoel waar ik de eerste trainingen door moest en nu in het begin van de match ook", legde hij uit.

Zondag trekt Antwerp naar Brugge, maar of Defour ook daar gaat starten is nog lang niet zeker. Aanvoerder Haroun keert immers terug uit schorsing. "Dat is aan de trainer om te beslissen. Tijdens mijn afwezigheid hebben anderen de tijd gehad om zich in de kijker te spelen", besloot hij.