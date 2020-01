'Gent haalt nieuwe verdediger nu al binnen'

Bruno Godeau tekende onlangs een contract vanaf 1 juli bij AA Gent. Het contract van de centrale verdediger loopt eind juni af bij Moeskroen.

Maar volgens Het Laatste nieuws nemen de Buffalo’s de linkspoot met onmiddellijke ingang over van Moeskroen. Godeau zou volgend weekend zelfs al speelgerechtigd zijn.

Na Moeskroen – Sint-Truiden vertelde Godeau dat hij ‘nog niets had gehoord over een vertrek in januari’. (lees HIER) Die situatie is dus snel veranderd. De clubs hebben het nieuws wel nog niet bevestigd.