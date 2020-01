Godeau nog niet in Gent, verdediger legt de situatie uit

Bruno Godeau die Moeskroen inwisselde voor KAA Gent? Het werd vorige week plots nieuws in de match tussen beide clubs. De verdediger temporiseert en legt uit waarom hij deze winter nog niet naar de Ghelamco Arena gaat.

De deal was normaal gezien rond voor deze winter, waarbij Godeau naar Gent zou trekken - omdat Derijck en Bronn vertrokken bij de Buffalo's was er een plaatsje vrij achteraan.

Geen wintertransfer

Maar tot op heden is er nog niets in orde en dus is Godeau nog steeds een speler van Moeskroen. "Ik heb niets gehoord over een vertrek deze winter richting Gent", bevestigde Godeau zelf aan onze redactie.

"Er is een akkoord voor juni, dat wist de club al langer dan vandaag. Niets voor deze winter." Een en ander zou gaan over een som van 300.000 euro, maar voorlopig is er dus nog geen overeenkomst gevonden.