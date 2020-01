'Onbekend' Virton blijft verbazen in 1B: "Rol van underdog ligt ons duidelijk"

Virton blijft verbazen in 1B. De ploeg uit de Gaume, die de eerste periode op de slotspeeldag aan OHL moest laten, blijft ook in de tweede periode meestrijden. Na een knappe twaalf op vijftien voeren ze nu ook de tweede periode aan.

Afgelopen zaterdag wonnen de Luxemburgers met het kleinste verschil van Beerschot. Een terechte overwinning, vertelt middenvelder Glenn Claes aan Voetbalkrant.com. "Op basis van de kansen in de tweede helft durf ik zeker stellen dat we de verdiende winnaar zijn. Een mooie match was het zeker niet, daarvoor waren er te veel duels en overtredingen."

"We wilden absoluut revanche voor die heel zure 1-1 in de heenmatch (Holzhauser maakte diep in blessuretijd nog gelijk voor Beerschot, nvdr.). "Die revanche hebben we nu beet, al was ons doelpunt uiteraard discutabel. Ach, de scheids liet doorgaan en daar konden wij absoluut vrede mee nemen (lacht)."

Leider in tweede periode

Door deze zege voert Virton de rangschikking aan in de tweede periode. Wie dacht dat Virton een mentale dreun zou krijgen na het missen van de eerste periode, komt bedrogen uit. "We halen al het ganse seizoen een vrij constant niveau. Laat ons hopen dat die dip wegblijft. Deze ploeg werd dit seizoen bijna helemaal nieuw samengesteld, waardoor we als een van de weinige ploegen nog verrassend uit de hoek kunnen komen. En het is duidelijk dat de rol van underdog ons goed ligt."

"Maar vergis je niet, we beschikken ook gewoon over een goede spelersmix: we hebben voetballend vermogen, maar ook veel kracht en snelheid", aldus de ex-speler van onder meer Lierse en KV Mechelen.

Staking

In het anders zo rustige Virton was er vorige week heel wat opschudding. Omwille van achterstallige betalingen besliste de spelersgroep unaniem om niet te gaan trainen. Glenn Claes nuanceert: "Het was inderdaad een probleempje met de betalingen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde én het was bovendien nog voor de wedstrijd tegen Beerschot opgelost. We wilden vanuit de spelersgroep gewoon een signaal geven aan de clubleiding. We zijn aan een zeer sterk seizoen bezig, dus willen we ons ook in deze belangrijke weken uitsluitend focussen op het sportieve."