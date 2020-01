Thomas Henry op weg naar topschutterstitel in 1B: Hoe verging het zijn voorgangers?

Thomas Henry liet zich vorige vrijdag weer opmerken met een typische spitsengoal. De Fransman van Oud-Heverlee lijkt goed op weg naar de topschutterstitel in 1B. Hoe verging het zijn vijf voorgangers?

Thomas Henry woog vrijdag enorm op de Lokerse defensie. In de tweede helft werd hij knap diep gestuurd door Mercier en de Fransman werkte koelbloedig af. Meteen zijn twaalfde doelpunt van het seizoen, drie meer dan dichtste achtervolger Kurt Abrahams (Westerlo).

De Franse spits lijkt dus goed op weg om zich te kronen tot topschutter in 1B. Hoe is het ondertussen met zijn vijf voorgangers? We zochten het uit.

2018-2019: Youssoufou Niakaté- 22 goals (Union)

Youssoufou Niakaté vormde samen met Percy Tau en Faïz Selemani het gevreesde aanvalstrio van Union. De bonkige Franse spits scoorde maar liefst 22 doelpunten in de competitie, en liet zich -onder meer met een hattrick op het veld van Anderlecht- ook in het bekertoernooi opmerken.

Hoewel iedereen verwachtte dat hij dit seizoen zou doorbreken in onze hoogste klasse, verkaste de 27-jarige vorige zomer naar Al-Wahda. De club uit Saoudi-Arabië betaalde maar liefst twee miljoen euro aan Union.

Na vijftien speeldagen staat Al-Wahda op een vierde plaats, op zes punten van leider Al-Nasr. Niakaté begon telkens in de basis en was al goed voor zes doelpunten en twee assists.

2017-2018: Yannick Aguemon- 13 goals (OHL)

Yannick Aguemon verruilde in de zomer Union voor OHL. De flankspeler ontpopte zich in zijn eerste seizoen meteen tot vaste waarde bij de Leuvenaren. Met 13 competitiedoelpunten werd hij topschutter in dat seizoen.

Ook twee seizoenen later speelt Aguemon nog steeds bij OHL. Aguemon staat steevast in de basis bij Vincent Euvrard, maar scoren lukte hem tot dusver nog maar een keer. Met zijn snelheid en grote actieradius toont hij zich wel een goede bliksemafleider en aangever voor de huidige sluipschutter van OHL, Thomas Henry.

2016-2017: Dyan De Belder- 22 goals (Lierse)

Dylan De Belder toonde zich in het seizoen 2016-2017 tot een echte goaltjesdief bij Lierse. Pas overgekomen van Waasland-Beveren werd hij in Lier op handen gedragen omwille van zijn werklust én neus voor goals.

Zijn status veranderde een seizoen later compleet, wanneer De Belder de gevoelige overstap maakte naar rechtstreekse concurrent Cercle Brugge. Met Cercle promoveerde hij wel naar de Jupiler Pro League. Dit seizoen was De Belder geruime tijd uitgeschakeld met een vervelende blessure. Pas de laatste vijf wedstrijden zat hij in de selectie van Bernd Storck.

Scoren lukte nog niet voor de lepe spits, die de laatste twee matchen de aanvoerdersband van de Vereniging droeg.

2015-2016: Etien Velikonja- 24 goals (Lierse)

De 31-jarige Sloveense spits belandde in januari 2015 bij Lierse, dat hem huurde van Cardiff City. De kwieke Sloveen ontplofte in zijn tweede seizoen in België. Met 24 doelpunten was hij van cruciaal belang voor de Pallieters. Helaas liep de uitleenbeurt bij Lierse na dat topseizoen ten einde, waardoor de Sloveen teruggestuurd werd naar Wales.

Na omzwervingen in zijn thuisland, Nederland en Turkijke, belandde Velikonja in september 2019 bij NEC. Bij de financieel noodlijdende club uit Nijmegen doet de Sloveen het niet onaardig, met twee doelpunten en vier assists in twaalf wedstrijden.

2014-2015: Romero Regales- 20 (OHL)

Romero Regales is een sterke Nederlandse spits, die in het seizoen 2014-2015 maar liefst twintig keer scoorde voor Oud-Heverlee Leuven. Met zijn sterke lichaam en stalen linkervoet bezorgde hij heel wat defensies nachtmerries.

Na zijn periode bij OHL, was hij aan de slag bij Den Bosch en Lommel. Bij het begin van dit seizoen had hij geen club. Pas half januari tekende hij een contract bij het Patro Eisden van coach Stijn Stijnen, het huidige nummer drie in Eerste Amateur. Afgelopen weekend viel Regales voor het eerst in, tegen Heist.