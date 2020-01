STVV heeft de smaak te pakken na 6 op 6: "Waarom niet dromen van play-off 1"

Sint-Truiden heeft de winterstage en de trainerswissel goed verteerd, zo lijkt het. De Kanaries wonnen hun eerste twee matchen van 2020 en dat doet duidelijk dromen van meer.

Chris Durkin is een van de jongens die hun kans hebben gegrepen onder de nieuwe coach. Na de zege tegen Moeskroen benoemde hij ook een van de positieve evoluties. “Door het nieuwe systeem kunnen het nu fysiek makkelijker aan om 90 minuten te blijven knallen”, legde de Amerikaanse middenvelder uit.

Door de nederlagen KV Mechelen en streekrivaal Racing Genk is Sint-Truiden tot op vijf punten van play-off 1 genaderd. Geen onoverbrugbare kloof dus, zeker niet gezien de huidige vorm. “Plots is het niet meer zo veraf. Het geloof is nog steeds aanwezig in de groep, dus waarom zouden we niet durven dromen van play-off 1”, vroeg Durkin zich luidop af.

Die vijf punten moeten ze zien te overbruggen in zeven matchen. De eerstvolgende is aan de kust tegen KV Oostende.