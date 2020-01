Krijgt aanvaller een nieuwe kans bij Manchester United? "Hij komt terug in de zomer en hij zal ons allemaal bewijzen dat we fout waren"

Alexis Sanchez is op dit moment door Manchester United uitgeleend aan Inter, maar veel speeltijd heeft hij daar, onder meer door een blessure, nog niet gekregen. Toch wil Solskjaer hem in de zomer een nieuwe kans geven bij Manchester United.

Alexis Sanchez speelde in alle competities samen voorlopig 7 wedstrijden voor Inter en daarin scoorde hij één keer en gaf hij één assist. Geen hoopgevende statistieken, maar toch wil Manchester United hem volgend seizoen een nieuwe kans geven.

Solskjaer gaf meer uitleg op de persconferentie voor de bekerkraker tegen Manchester City. Deze wedstrijd staat morgen gepland. "Alexis zal in de zomer terugkeren en hij zal aan iedereen bewijzen dat wij fout waren door hem uit te lenen."

Marcos Rojo

Er zijn ook veel geruchten dat Rojo nog zou vertrekken bij Manchester United, maar volgens Solskjaer is er niets van aan. "Rojo is op dit moment geblesseerd en hij is hard aan het werken om terug te keren. Ik denk niet dat hij vertrekt."