Stijn Vreven kiest in degradatiestrijd alleen nog spelers met de juiste mentaliteit: "We zijn nog niet dood!"

In de tweede periode en het algemeen klassement bengelt Sporting Lokeren helemaal onderaan, maar de situatie is niet onomkeerbaar. Dat maakt Stijn Vreven andermaal duidelijk. In zijn gekende stijl, met passie en strijd, moet Lokeren zich proberen te handhaven.

Vorig weekend hield Lokeren de bezoekers uit OH Leuven op 1-1. Niet met oogstrelend voetbal, wel met een echte strijdersmentaliteit. En op het einde zat er zelfs nog een puntje in. Na dit weekend heeft de rode lantaarn alvast iets om zich aan op te trekken. In de spiegel kunnen kijken "Wij zijn nog niet dood! Met strijd en veel passie, zo moeten wij elke wedstrijd aanvatten. Daar begint het mee. In de toekomst hopelijk ook nog met beter voetbal", sprak Stijn Vreven klare taal. De vechtersmentaliteit staat centraal in de beleving van Vreven, op dat criterium maakt hij ook zijn selectie. "Ik wil alleen maar spelers die alles geven. Op het einde van het seizoen wil ik een groep die in de spiegel kijkt en kan zeggen dat ze er alles aan gedaan hebben. Zaterdag volgt er een nieuwe thuismatch met nieuwe kansen... het is nog niet over", besloot een strijdvaardige Vreven.