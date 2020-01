De werkfilosofie van Thibaut Courtois: "Belangrijk is om niet op een slechte dag te blijven focussen"

Wie heeft er nog kritiek op Thibaut Courtois? De Rode Duivel kende een moeilijk begin bij Real Madrid, maar wordt op dit moment door velen beschouwd als de beste doelman ter wereld. "Je moet vertrouwen hebben in jezelf, dat is het belangrijkste", vertelde hij aan Real TV.

Courtois hield voor de achtste keer in elf matchen de nul. "Het gaat zeer goed in 2020”. We pakken veel zeges en houden vaak de nul. Of ik de beste keeper ter wereld ben? Het is niet makkelijk om dat over jezelf te zeggen. Er zijn veel goede doelmannen. Ik moet elke dag werken om te verbeteren. Ik was me er niet van bewust dat ik de minst gepasseerde doelman ben uit de vijf grootste Europese competities. Ik stop gewoon alles wat ik kan. Maar we verdedigen met z’n elven, het draait niet enkel om de man tussen de palen."

Dat hij in het begin moest opboksen tegen de erfenis van Keylor Navas lijkt hij al vergeten. "Ik ben mentaal altijd sterk geweest. Ik weet waar ik vandaan kom. Kritiek moet worden beheerd. Ik werk nu niet anders dan vijf maanden geleden. De sleutel is om het vertrouwen in jezelf te behouden. Als je dat niet doet, vergeet het dan maar. Je moet zelfzeker zijn. Want uiteindelijk kan iedereen een fout maken. Belangrijk is dan om niet op die slechte dag te blijven focussen. Je moet denken aan morgen en ervan uitgaan dat áls je werkt, het goed zal uitdraaien. Een positieve geest brengt goede zaken aan."