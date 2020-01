Een spits voor 1A? "Hij vertoont veel gelijkenissen met Jamie Vardy"

Thomas Henry redde afgelopen vrijdag een punt tegen Lokeren voor OHL, na een klassepass van Mercier. De Franse spits blijft de belangrijke doelpunten opstapelen. Misschien iets voor een 1A-club?

Henry is uiterst efficiënt en gebruikt zijn snelheid en sterke lichaam bijzonder goed. "Het is een complete spits die met zijn snelheid het liefst in de rug van de verdediging duikt. Meestal beweegt hij erg intelligent vanuit het centrum om zo passes in de ruimte te krijgen", aldus Karel Fraeye bij Sporza.

"Henry is niet de beste als het gaat om de combinatie, maar als het spel breed gehouden wordt en de tegenstander ruimte in de rug prijsgeeft, is hij met zijn snelheid en doelgerichtheid aartsgevaarlijk. Zijn spelstijl toont veel gelijkenissen met de spits van moederclub Leicester City, Jamie Vardy."

"Hij beweegt zich heel slim zonder bal, en daar ligt zijn geheim voor zijn hoge rendement. Het zijn niet alleen zijn looplijnen, maar ook de kleine bewegingen in de backlijn die hem de doelkansen opleveren."