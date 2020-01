Welke Rode Duivels kunnen nog een transfer maken in de laatste dagen van de transferperiode?

De Rode Duivels zijn nog steeds enorm populair op de transfermarkt. Er hangen tal van geruchten rond Dries Mertens, maar ook Yannick Carrasco en Christian Benteke kunnen nog vertrekken. Ook Januzaj zou nog kunnen vertrekken bij Real Sociedad.

Heel de maand januari is Dries Mertens met enkele ploegen in verband gebracht. Eerst ging het om Inter, maar al snel kwam ook Juventus op de proppen. Arsenal toonde ook even interesse, maar nu zou een andere Premier League-ploeg met de Rode Duivel gaan lopen.

Volgens SkySports zou Dries Mertens namelijk dicht bij een overgang naar Chelsea staan. Volgens Di Marzio zou de deal namelijk bijna rond zijn. Toch zou ook Inter nog een laatste keer alles uit de kan willen halen.

Yannick Carraco

Yannick Carrasco kan dan weer rekenen op interesse van Crystal Palace. De Rode Duivel speelt nu in China, maar hij zou niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar Europa. Toch zouden de gesprekken gecompliceerd zijn. Ook West Ham zou interesse tonen.

Christian Benteke

Christian Benteke zoekt ook naar een oplossing, want de aanvaller krijgt weinig speelminuten bij Crystal Palace. Bordeaux en Aston Villa zouden hem willen binnenhalen. Aston Villa is duidelijk nog op zoek naar een extra spits, want ook Sturridge en Alcacer staan op hun lijstje.

Adnan Januzaj

Adnan Januzaj zou dan weer een verontrustend telefoontje gekregen hebben van Roberto Martinez. Hij zou een andere ploeg moeten zoeken, want als hij bij Real Sociedad blijft en geen speelminuten krijgt, komt zijn EK in het gedrang.

Er zouden vooral enkele ploegen uit de Serie A interesse tonen. AS Roma ziet in Januzaj de ideale vervanger voor de geblesseerde Zaniolo, maar ook Parma zou een bod willen doen op de Rode Duivel. Ongetwijfeld meer info de komende dagen.