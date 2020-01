Is AC Milan begonnen aan een heropleving?

AC Milan is de laatste weken sterk bezig. Sinds de zware nederlaag tegen Atalanta (5-0) op 22 december hebben ze niet meer verloren. Sterker nog: de laatste vijf wedstrijden wisten ze te winnen.

Zlatan Ibrahimovic heeft duidelijk een positieve invloed op AC Milan. Sinds de komst van de Zweed heeft de Italiaanse club namelijk niet meer verloren. Zijn debuut was bij een 0-0 gelijkspel tegen Sampdoria, maar daarna wisten ze wel vijf keer op rij te winnen.

Ibrahimovic was daarin goed voor twee doelpunten, maar toch zijn er ook andere spelers die de aandacht naar zich toe trekken. Zo is ook Rebic de laatste weken enorm belangrijk. Hij scoorde twee keer in de 3-2 zege tegen Udinese. Hij scoorde de winnende treffer in de 93ste minuut. Ook tegen Brescia was hij belangrijk, want hij scoorde het enige doelpunt in deze wedstrijd.

AC Milan is dus bezig aan een comeback, maar binnenkort weten we pas echt meer. Op 9 en 12 februari spelen ze namelijk tegen Inter en Juventus. Komend weekend wacht een thuiswedstrijd tegen Verona.